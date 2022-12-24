Москва, 24 декабря, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Факты о проведении на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций есть в распоряжении российского Министерства обороны. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 24 декабря на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Он перечислил украинские учреждения, участвовавшие в военно-биологических программах США. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, Институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.

По словам Кириллова, известны «имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций».

Читайте также: Минобороны: есть доказательства работы Украины и США с биооружием

Эти сведения есть в отчёте агентства США по снижению оборонной угрозы (DTRA). Ранее его опубликовала американская неправительственная организация, но Пентагон изъял из документа около 80% информации. Российскому Министерству обороны стала доступна расширенная версия отчёта.

В документе указаны три подрядные организации Пентагона, личные данные тридцати сотрудников лабораторий и семи руководителей из минобороны США. Эти сведения дополняют и подтверждают информацию, которую российские военные получили в ходе спецоперации на Украине, добавил Кириллов.

Читайте также: Минобороны перечислило участников биологических проектов США на Украине