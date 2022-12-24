* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 24 декабря, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике силовики задержали бывшего боевика нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракты в российском регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

U.S. Army Europe Images Боевик

Отмечается, что бывший военнослужащий националистической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

Кроме того, он собирал данные в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе спецоперации территорий ЛНР.

Задержанный намеревался осуществить террористические акты в одном из регионов России.

Ранее взятый в плен киевский боевик сообщил, что в Мариуполе боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли из танков по жилым домам и говорили жителям, что их обстреливает Россия.

Боевики киевского режима держали в заложниках на территории комбината «Азовсталь» мирных жителей для того, чтобы прикрываться ими от авиаударов, также они расстреливали гражданских лиц.