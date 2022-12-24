Новосибирск, 24 декабря, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, сообщили 24 декабря в региональной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, на 1361-м км трассы Р-254 «Иртыш» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Nadia под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате столкновения погибли водитель и две женщины — пассажирки автомобиля Nissan, водитель второго автомобиля госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с опорой путепровода в Волгограде.

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