Париж, 24 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Французский пенсионер, открывший огонь по людям в 10-м округе Парижа, объяснил свои действия расистскими взглядами. Об этом сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В результате атаки с применением огнестрельного оружия погибли три человека — двое мужчин и женщина, ещё трое получили ранения. Правоохранителям, которые его задержали, 69-летний Уильям М. заявил, что он «расист».

«На данный момент неизвестно, повторил ли он эти слова, сказанные при задержании, во время слушаний», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 23 декабря около полудня на улице д’Ангьен, в районе курдского культурного центра. Сам нападавший получил лёгкое ранение при задержании.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманен заявил, что задержанный явно планировал нападение на иностранцев. Пенсионер часто бывал на стрельбище.

Прокурор Лор Беккау в опубликованном заявлении отметила, что пока нет доказательств участия задержанного в каком-либо экстремистском идеологическом движении.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение вызвало волнения в курдской общине. Пятеро полицейских пострадали в столкновении с курдами. Префект полиции утром 24 декабря примет представителей курдской общины.

Прокуратура Парижа после нападения на улице д’Ангьен расследует убийство, покушение на убийство, умышленное насилие с применением оружия и нарушение законодательства об оружии. Задержанный уже совершал атаки с применением оружия в 2016 году, а также 8 декабря 2021 года. В последнем случае он ранил мигрантов в 12-м округе французской столицы.