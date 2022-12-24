Вашингтон, 24 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты пытался убедить главу Белого дома Джо Байдена и членов Конгресса в том, что у Киева есть все возможности «целиком победить» в конфликте с Россией, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в конфликте», — пишет газета.

Однако, пишет газета, должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно.

Уточняется, что визит главы киевского режима в США был нацелен на получение поддержки от «скептически настроенных законодателей» перед боевыми действиями в зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне в Сенате США отложили голосование по выделению Киеву пакета помощи в $45 млрд.

В свою очередь обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус отметил, что во время встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским возникло некое расхождение в видении перспектив Украины. Журналист отметил, что конгрессмены в момент выступления Зеленского больше интересовались своими телефонами, а некоторые не пришли на заседание.

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