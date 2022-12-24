Вашингтон, 24 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Раскол мнений в США о дальнейшей помощи Киеву играет на руку президенту России Владимиру Путину, считает обозреватель еженедельника Spectator Лукас Дегутис.

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент Владимир Зеленский

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Журналист отметил, что конгрессмены в момент выступления президента Украины Владимира Зеленского больше интересовались своими телефонами, а некоторые не пришли на заседание. Многие из присутствующих были недовольны появлением главы киевского режима. Так, четыре конгрессмена не стали аплодировать Зеленскому, а двое не встали, когда он поднялся на трибуну. Всё это в целом оказалось на пользу президенту России.

Дегутис считает, что, несмотря на разногласия демократов и республиканцев, проверка отправляемой помощи Украине считается важным моментом в отношениях Киева и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским возникло некое расхождение в видении перспектив Украины. Своё мнение выразил в Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус.