Пекин, 24 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Ряд городов Китая, в том числе Пекин, уже пережили пик заболеваемости COVID-19, а на остальной части страны распространение вируса с большой долей вероятности будет в начале января. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг, сообщила South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Думаю, что пик заболеваемости в стране придётся на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — считает эксперт.

Он также полагает, что пик эпидемии в Китае будет длиться в течение как минимум двух месяцев. Заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы «Хуашань» при Фуданьском университете Чжан Вэньдун назвал Шанхай первым в списке городов, где ожидается резкий рост заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, на работу загранучреждений России в Китае не повлияла вспышка COVID-19 в этой стране, все они продолжают работать в штатном режиме.