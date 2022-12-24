Вашингтон, 24 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В штатах Канзас, Миссури, Огайо и Кентукки после снежной бури погибли люди. Сообщается о не менее десяти жертвах непогоды.

Sochiadm.ru Снегопад

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В Канзасе власти проинформировали о гибели троих жителей, в Миссури — об одном погибшем. В Кентукки жертвами снежной бури стали трое, в Огайо — четверо.

Также в США из-за непогоды возникли перебои электроснабжения, которые коснулись более миллиона жителей. В американских штатах прошли снегопады, дожди и гололёд, которые повлияли на жизнь более половины населения.

Метеорологи сообщают о том, что снежная буря не покинет страну до конца недели, кроме того, ожидается похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода с 21 по 23 декабря привела к отмене авиаперевозчиками более 5 тыс. рейсов. Больше всего пострадали аэропорты Чикаго и Денвера, Нью-Йорка и Детройта.