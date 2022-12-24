ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня
Донецк, 24 декабря, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 24 декабря обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Юрий Пущаев ИА REGNUM
Улица Донецка после обстрела
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Отмечается, что на этот раз укронацисты выпустили пять ракет по Киевскому району Донецка.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли из танков по жилым домам и говорили жителям, что их обстреливает Россия.