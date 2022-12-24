В доме престарелых в Кемерове, где погибли люди, не дали провести проверку
Собственник сгоревшего в Кемерове дома престарелых не пускал проверяющих в здание
Кемерово, 24 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Социальный приют, где ночью 24 декабря из-за пожара погибли 20 человек, был выявлен в конце декабря и поставлен на учёт как объект в категории с высокими рисками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
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Но инспекторов отказались пустить в здание. На собственника приюта был составлен административный протокол, фактически он воспрепятствовал действиям должностного лица. Объект был включён прокуратурой в план проверок на 2023 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 24 декабря в частном доме в Кемерове погибли 20 человек. В нём размещали нуждающихся. Предварительной причиной пожара называется неисправность в работе печи. Приют создал пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов.
Возбуждены уголовные дела о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.