Кемерово, 24 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Социальный приют, где ночью 24 декабря из-за пожара погибли 20 человек, был выявлен в конце декабря и поставлен на учёт как объект в категории с высокими рисками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Читайте также: Возбуждены новые уголовные дела после пожара в доме престарелых в Кемерове

«МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В декабре этого года органами прокуратуры был согласован инспекционный визит», — рассказали в ведомстве.

Но инспекторов отказались пустить в здание. На собственника приюта был составлен административный протокол, фактически он воспрепятствовал действиям должностного лица. Объект был включён прокуратурой в план проверок на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 24 декабря в частном доме в Кемерове погибли 20 человек. В нём размещали нуждающихся. Предварительной причиной пожара называется неисправность в работе печи. Приют создал пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов.

Возбуждены уголовные дела о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.