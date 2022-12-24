Берлин, 24 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Военный эксперт немецкой BILD Юлиан Репке осудил Запад за отправку Украине старой советской военной техники, отметив, что передающая сторона не думает о последствиях для солдат киевского режима. Своё мнение он опубликовал в Twitter.

Василий Иванов ИА REGNUM БМП-1

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Журналист прокомментировал недавний обмен между Германией, Словакией и Украиной оружием и оборудованием.

«Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю», — написал Репке.

Он имел в виду БМП-1, у которой слабая броня и недостаточно мощное вооружение, поэтому у находящихся внутри солдат «едва ли есть шанс выжить после встречи с противником».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши поставили киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева» советского производства.