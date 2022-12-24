Вашингтон, 24 декабря, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В финансировании нацизма обвинил членов палаты представителей Конгресса США кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он осудил членов Демократической партии, одобряющих это решение, в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал американский политик.

Он также заявил, что если бы находился на заседании, где решался этот вопрос, то проголосовал бы против, как это сделала Александрия Окасио-Кортес — единственный демократ, не поддержавшая оказание помощи Украине.

«Я проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», — заверил Джеффри Янг.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько часов после выступления Владимира Зеленского в Вашингтоне Сенат США отложил голосование по выделению Киеву пакета помощи в $45 млрд. Предполагается, что принятие закона о временном финансировании перенесёт решения о распределении расходов на 2023 год. Это даст республиканцам шанс сократить расходы и уменьшить помощь киевскому режиму.