* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 24 декабря, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Мариуполе боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли из танков по жилым домам и говорили жителям, что их обстреливает Россия. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий ВСУ Вячеслав Андреев, взятый в плен российской армией.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

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«Сам видел на заводе Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — отметил он.

Вячеслав Андреев служил в украинских войсках, затем работал на заводе «Азовсталь» до спецоперации, а после освобождения Мариуполя помогал восстанавливать город. Он рассказал, что городской завод «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляли с 2014 года, возводили там оборонительные сооружения. В 2016 году, по его словам, киевских боевиков обучали вести бои представители НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима держали в заложниках на территории комбината «Азовсталь» мирных жителей для того, чтобы прикрываться ими от авиаударов, также они расстреливали гражданских лиц. Об этом рассказали пленные военнослужащие.