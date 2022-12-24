Киев, 24 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что киевская армия не собирается применять американские ЗРК Patriot против дронов-камикадзе либо будет их использовать лишь в крайнем случае.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

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«В крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали «Шахеды», — цитирует спикера «Украинская правда».

По словам Юрия Игната, ракетные комплексы будут применять на некоторых направлениях, где будет явная угроза.

Как сообщало ИА REGNUM, батарею систем ПВО Patriot прислали на Украину для испытаний, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).