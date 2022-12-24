Москва, 24 декабря, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Глава Социального фонда России Сергей Чирков заверил, что объединение Пенсионного фонда и соцстрахования предусматривает полную преемственность выплат, услуг и обязательств, которые исполняли ведомства ранее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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Как и планировалось, новый Соцфонд начнёт работу с 1 января 2023 года.

«Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», — цитирует Сергея Чиркова РИА Новости.

Отмечается, что слияние фондов направлено на повышение качества обслуживания, а также быстрое и удобное оформление мер поддержки граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы подписал президент России Владимир Путин.