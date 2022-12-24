Лондон, 24 декабря, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Джереми Хант намерен заявить о необходимости избежать снижения военных расходов в бюджете страны на 2024–2025 годы. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники опубликовала газета The Daily Telegraph.

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Увеличение военного бюджета в статье назвали необходимым для того, чтобы предотвратить снижение реального уровня капиталовложений. Чтобы этого избежать, вложения в оборону страны должны расти ежегодно на 1,5 млрд евро и в 2024–2025 годах увеличиться до 50,1 млрд евро. Изначально с заявлением о необходимости придерживаться такого уровня выступал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Решение ежегодно наращивать военные расходы в 2019 году приняла Консервативная партия страны. Расходы должны увеличиваться в соответствии с инфляцией и ещё немного больше. Выполнить это намерение теперь будет трудно в связи с тем, что темпы инфляции увеличились с 2% до 10,7% в сравнении с 2021 годом, отметила английская газета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле британский министр транспорта Грант Шаппс заявлял, что расходы Великобритании на оборону должны быть увеличены до 3%. Он обещал исполнить это намерение, если бы возглавил правительство страны.