Вашингтон, 24 декабря, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по результатам матча «Виннипег Джетс» обошёл по числу заброшенных в ворота соперника шайб Горди Хоу и уверено занял вторую строчку в рейтинге лучших снайперов НХЛ.

Nhl.com Александр Овечкин

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Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин в матче забросил две шайбы — сначала сравнялся по общему количеству с Горди Хоу, а затем обошёл его, сместив на третье место в рейтинге. Теперь на счету форварда 802 шайбы.

Как сообщало ИА REGNUM, лидирующая позиция в рейтинге лучших снайперов НХЛ за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.