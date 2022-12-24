Кемерово, 24 декабря, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Помимо дела о причинении смерти по неосторожности следственное управления СК РФ по Кемеровской области также будет расследовать дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кузбассу.

Mchs.gov.ru Пожар

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Итого следствие будет искать признаки преступлений по статьям 109, 293 и 238 УК РФ. В том числе будут выявляться признаки небрежного отношения к службе, повлекшего гибель двух или более людей.

«На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшедшего», — отметил заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Кемеровской области Николай Стромов.

Разбор завалов на месте ЧП завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря около 3:30 по местному времени на улице Таврической в Кемерове загорелся частный дом, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг. При пожаре погибли 20 человек. Изначально уголовное дело было возбуждено только по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Уничтоженное огнём здание фактически использовалось как Дом милосердия, созданный пастором Андреем Смирновым. Там бесплатно размещали и кормили людей.