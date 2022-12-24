Москва, 24 декабря, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Власти России намерены в 2023 году сохранить объёмы транзита нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Transneft.ru Нефтеперекачивающая станция трубопровода «Дружба»

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Украина ранее заявляла о желании повысить плату за транзит нефти из России по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро.

Глава «Транснефти» Николай Токарев также заявлял о сохранении объёмов транзита.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча нефти в России ведётся стабильно, компании перенастроили свои логистические схемы поставок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».