Вашингтон, 24 декабря, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Во время встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским возникло некое расхождение в перспективах Украины. Своё мнение выразил в Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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«Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — написал Игнатиус.

Во время выступления Зеленский говорил об «абсолютной победе» в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз. Байден же был осторожнее в своих оценочных суждениях. Американский лидер ограничился обещанием и дальше помогать киевскому режиму.

При этом президент США сказал, что требования Киевом поставок вооружения может «расколоть НАТО». Одной из главных целей Запада остаётся недопущение конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский на недавних встречах с представителями власти и политиками США выражал уверенность в том, что Украина может взять верх над Россией. Ему не поверили.