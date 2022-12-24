Во Франции уверены в непричастности России к теракту на «Северных потоках»
Le Figaro: во Франции уверены в непричастности России к теракту на «Северных потоках»
Париж, 24 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Версию об участии России в организации терактов на газопроводах «Северный поток» отвергли читатели французской газеты Le Figaro. Комментарии они оставляли под статьёй The Washington Post на эту тему.
Читайте также: WP: свидетельств причастности России к ЧП на «Северных потоках» нет
«Некоторые западные чиновники в частных разговорах признали, что Москва, возможно, не несет ответственности за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», — отмечалось в материале.
«РФ не совершала этой диверсии», «Что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша?», «Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно», — написали читатели французской газеты.
Многие пользователи высказали мнения, что подрыв магистралей был организован силами Великобритании.
«Английские призраки? Очень возможно! Платит Зеленский? Очень возможно!» — отметил пользователь gyann.
«С самого начала было понятно, что это не Россия», — написал British Lord.
Французы также отметили, что за подрывом газопроводов могут стоять американские или английские спецслужбы, и высказали мнение, что такие действия с их стороны говорят о «полном презрении к Германии».
Как сообщало ИА REGNUM, свидетельств причастности России к взрывам на «Северных потоках» нет, писало ранее Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.