Париж, 24 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Версию об участии России в организации терактов на газопроводах «Северный поток» отвергли читатели французской газеты Le Figaro. Комментарии они оставляли под статьёй The Washington Post на эту тему.

Цитата из видео «Expressen» Кадры повреждений «Северного потока»

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«Некоторые западные чиновники в частных разговорах признали, что Москва, возможно, не несет ответственности за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», — отмечалось в материале.

«РФ не совершала этой диверсии», «Что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша?», «Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно», — написали читатели французской газеты.

Многие пользователи высказали мнения, что подрыв магистралей был организован силами Великобритании.

«Английские призраки? Очень возможно! Платит Зеленский? Очень возможно!» — отметил пользователь gyann.

«С самого начала было понятно, что это не Россия», — написал British Lord.

Французы также отметили, что за подрывом газопроводов могут стоять американские или английские спецслужбы, и высказали мнение, что такие действия с их стороны говорят о «полном презрении к Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, свидетельств причастности России к взрывам на «Северных потоках» нет, писало ранее Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.