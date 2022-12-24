Вашингтон, 24 декабря, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Функция #ThereIsHelp, с помощью которой в Twitter отображался номер телефона горячей линии для поддержки людей, оказавшихся в трудных ситуациях, будет упразднена. Соответствующее решение принял владелец соцсети, мультимиллионер Илон Маск, сообщило Reuters.

Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?» Илон Маск

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Опция отображалась в верхней части поисковых запросов при проявлении интереса у пользователей к определённому контенту. Предлагалось обращаться по телефонам поддержки в различных ситуациях — по вопросам ВИЧ, психического здоровья, вакцинации, COVID-19, насилия, стихийных бедствий и свободы выражения мнений. Функция действовала ради безопасности пользователей, телефоны горячей линии видели миллионы людей, поддержка могла предотвращать самоубийства.

«По словам двух людей, знакомых с этим вопросом, это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск должен покинуть пост главы компании Twitter, считает большинство участников соответствующего опроса на странице Маска в принадлежащей ему соцсети.