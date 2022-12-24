Лондон, 24 декабря, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Пять британских парламентариев высказывают опасения по поводу возможности массовых казней в Саудовской Аравии на предстоящее Рождество. Политики направили главе МИД Британии Джеймсу Клеверли обращение, в котором просят сделать предупредительные заявления. Об этом пишет The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер в письме обращают внимание, что власти Саудовской Аравии в 2016-м и 2020 годах уже использовали рождественские праздники для проведения массовых казней.

«Мы серьёзно обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом», — аргументировали авторы письма.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорён к смертной казни за участие в протестах в стране.