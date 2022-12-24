Берлин, 24 декабря, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Жизнь в ситуации кризиса даётся непросто жителям Германии, признал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом он заявил в рождественском обращении к немцам.

Франк-Вальтер Штайнмайер

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Ситуацию в Германии он назвал тяжёлыми временами и признал, что кризис «многого требует» от жителей страны.

«Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — обратился к населению глава государства.

Он предложил немцам обратить внимание «на то, что вселяет уверенность», и напомнил о единстве Европы. Президент поблагодарил жителей страны за готовность помогать, когда это необходимо, и отметил, что они способны делать больше, чем могли предполагать. Самым заветным желанием Штайнмайер назвал установление на Украине справедливого мира.

«Но этот мир ещё не осязаем. И это должен быть справедливый мир. До тех пор пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — сказал немецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Вашингтон украинский лидер Владимир Зеленский на встречах с представителями власти и политиками США выражал уверенность в том, что Украина может взять верх над Россией в результате конфликта между странами. Ему не поверили, написало The Washington Post.