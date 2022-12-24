Вашингтон, 24 декабря, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Хоккеист Александр Овечкин по количеству заброшенных шайб в ворота соперника сравнялся с Горди Хоу.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

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В матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Виннипег Джетс» Овечкин забросил свою 801-ю шайбу за время карьеры в НХЛ.

Таким образом, по количеству забитых голов Овечкин и Хоу заняли в рейтинге лучших снайперов второе место. Лидирующая позиция за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин отличился жёстким силовым приёмом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги с командой «Торонто Мэйпл Лифс».