Москва, 24 декабря, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан России. Распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации 23 декабря.

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Осуществить реализацию концепции поручено Минцифры России совместно с другими профильными ведомствами.

Стратегической целью госполитики в повышении культуры информационной безопасности является формирование у граждан навыков противодействия киберугрозам и повышение общего уровня киберграмотности. Предполагается и повышение киберграмотности чиновников.

Особое внимание в концепции уделено работе с населением до 18 и старше 45 лет как «наиболее уязвимыми категориями».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации задач федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили еще три спецпроекта, которые призваны повысить осведомленность пользователей о киберугрозах и способах противостоять злоумышленникам.