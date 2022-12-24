Мишустин утвердил концепцию развития в РФ киберграмотности и безопасности
Мишустин утвердил концепцию развития в России киберграмотности и безопасности
Москва, 24 декабря, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан России. Распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации 23 декабря.
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Осуществить реализацию концепции поручено Минцифры России совместно с другими профильными ведомствами.
Стратегической целью госполитики в повышении культуры информационной безопасности является формирование у граждан навыков противодействия киберугрозам и повышение общего уровня киберграмотности. Предполагается и повышение киберграмотности чиновников.
Особое внимание в концепции уделено работе с населением до 18 и старше 45 лет как «наиболее уязвимыми категориями».
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации задач федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили еще три спецпроекта, которые призваны повысить осведомленность пользователей о киберугрозах и способах противостоять злоумышленникам.