Москва, 24 декабря, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Медикаменты, снижающие скорость реакции и внимательность водителей, нельзя будет употреблять перед управлением автомобилем. В этот перечень в том числе войдут лекарства, не содержащие этилового спирта, сообщили в МВД РФ.

Лекарства

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Для законодательного закрепления этих изменений МВД разработало поправки в примечание к статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ряд медикаментов будут квалифицировать как «иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам».

В силу изменения вступят через три месяца. За это время будут прописаны способы освидетельствования водителей на наличие в крови таких веществ.

Ранее отсутствие пункта, который регулирует употребление лекарств за рулём, обнаружил Конституционный суд РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре законодательный пробел признан постановлением Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П «По делу о проверке конституционности примечания к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа».

Суд запретил суды лишать прав водителей и назначать им штраф в 30 тыс. рублей, если в их организме найдены следы любых лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.