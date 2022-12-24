Вашингтон, 24 декабря, 2022, 03:49 — ИА Регнум. В США оценили ресурсы оборонно-промышленного комплекса страны в контексте конфликта на Украине. Оказалось, что ВСУ необходимо на двое суток такое количество снарядов, которое американские предприятия могут произвести за месяц, сообщило Washington Post.

Https://politikus.ru Гонка вооружений

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Оценивались боеприпасы, которыми заряжают американские гаубицы М777. В основном это вооружение применяется киевскими боевиками для обстрелов в ЛНР и ДНР. В США не могут обеспечивать технику снарядами в необходимом количестве, констатировало американское издание.

«Притом что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц», — отметила командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут.

Такое количество боеприпасов используется ВСУ за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки вооружений на Украину направлены не только против России, но и на ослабление стран Евросоюза. Такое мнение ранее высказали газете Global Times эксперты из Китая.