Москва, 24 декабря, 2022, 03:33 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу, касающиеся новых пошлин для автомобилистов и увеличивающие размер действующих. Об изменениях агентству «Прайм» рассказал юрист Андрей Шарков.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

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Эксперт посоветовал, если автомобилистам необходимо получить документы по действующим в данный момент расценкам, лучше сделать это до Нового года.

Так, за выдачу разрешения на изменение конструкции автомобиля или другого автотранспорта нужно будет заплатить 1 тыс. рублей, за допуск машины к перевозке опасных грузов — 1,5 тыс. рублей, а его продление подорожает до 1 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу свидетельства о безопасности авто с измененной конструкцией увеличится с 800 рублей до 1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») считает, что нужно прекратить практику принятия поправок в КоАП РФ или Налоговый кодекс РФ большим количеством законопроектов.