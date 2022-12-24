Мелитополь, 24 декабря, 2022, 03:11 — ИА Регнум. В Запорожье, которое находится под оккупацией Украины, ночью 24 декабря прозвучали взрывы. После второго была объявлена воздушная тревога. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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Рогов уточнил, что местные жители сообщили о «как минимум двух взрывах».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека получили ранения при взрыве автомобиля в центре города Мелитополя Запорожской области 23 декабря.