Каир, 24 декабря, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Египтянину предъявлено обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

Omar Attallah Каир

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По версии следствия, мужчина, работавший водителем, изнасиловал женщину в центральном районе Замалек.

Отмечается, что дипломат не единственная жертва насильника. Ранее фигурант приставал к преподавателю танцев, итальянке, в районе Каср-ан-Нил. Девушка криком спугнула нападавшего, прохожие помогли его задержать.

Суд рассмотрит дело 24 декабря. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании ещё одной женщины.