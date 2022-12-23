Вашингтон, 24 декабря, 2022, 02:54 — ИА Регнум. То, как был одет президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон, сочла смешным и неуместным американская журналистка Кэндис Оуэнс. Своё мнение она высказала в Twitter.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда», — написала сотрудница СМИ США.

По её мнению, особенно неуместен был «наряд» украинского лидера в контексте того, что американский президент Джо Байден надел костюм в сине-жёлтых тонах в знак поддержки Киева. Зеленский в свитере цвета хаки смотрелся рядом с ним странно, считает журналистка. Она с иронией отметила, что «у украинского лидера нет времени надеть костюм, он занят геройскими вещами».

Как сообщало ИА REGNUM, кофта цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского шокировала американцев, которые ожидали, что на встречу с президентом США Джо Байденом киевский лидер прибудет в официальном костюме. Читатели CNN назвали форму одежды Зеленского признаком неуважения.