В западной прессе обсуждают «супероружие Путина» — ракету «Сатана II»
Вашингтон, 24 декабря, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Американская пресса обсуждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовности применить супероружие — баллистическую ракета РС-28 «Сармат».
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Отмечается, что «Сармат» рассчитан на 15 ядерных боеголовок — на пять больше, чем у советской Р-36М.
Так, The New York Post называет «Сармат» не иначе, как «супероружием Путина».
«Ракета, названная в России РС-28 «Сармат», а по классификации НАТО имеющая зловещее наименование «Сатана II», почти готова к развертыванию», — пишет издание.
Ракета работает на жидком топливе и относится к категории «сверхтяжелых» межконтинентальных баллистических ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, в России начались работы по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», заявил 21 декабря Сергей Шойгу.