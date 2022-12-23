Вашингтон, 24 декабря, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Американская пресса обсуждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовности применить супероружие — баллистическую ракета РС-28 «Сармат».

Скриншот видеопрезентации Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

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Отмечается, что «Сармат» рассчитан на 15 ядерных боеголовок — на пять больше, чем у советской Р-36М.

Так, The New York Post называет «Сармат» не иначе, как «супероружием Путина».

«Ракета, названная в России РС-28 «Сармат», а по классификации НАТО имеющая зловещее наименование «Сатана II», почти готова к развертыванию», — пишет издание.

Ракета работает на жидком топливе и относится к категории «сверхтяжелых» межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начались работы по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», заявил 21 декабря Сергей Шойгу.