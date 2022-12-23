Вашингтон, 24 декабря, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц отказался аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сравнил то, как его встречали конгрессмены, с традициями политической культуры Северной Кореи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Выглядит всё так, будто мы предали движение, поскольку я и Лорен Боберт (член Конгресса США. — прим. ИА REGNUM) не встали в ходе этого представления в стиле Северной Кореи», — сказал Мэтт Гетц.

Он отметил, что такая реакция коллег по Конгрессу выглядит странной на фоне предшествовавшего визиту Зеленского обсуждения, во время которого перечисление крупных сумм Украине называлось нецелесообразным, так как эти действия «усугубляют конфликт и ведут к большему количеству смертей».

Мэтт Гетц также видит причиной приглашения Зеленского в Конгресс намерение оправдать планы по финансированию Украины в 2023 году. Член палаты представителей с этими решениями не согласен, так как считает Украину «исторически коррумпированной страной». Целью визита Зеленского конгрессмен назвал попытки выпросить больше 100 млрд долларов средств на поддержку Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США 22 декабря. Он заверил представителей законодательного органа в победе Киева над Москвой и подарил американским законодателям флаг Украины.