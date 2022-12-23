Москва, 24 декабря, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Руководство немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщило, что «детально анализирует» указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий Газпрому приобретать газ у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита.

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В компании «приняли к сведению» вышедший указ и «в настоящее время детально анализируют ситуацию», цитирует РИА Новости ответ на запрос в Wintershall Dea.

Лимиты будут действовать до 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, порог цен при закупках топлива у совместных предприятий с Wintershall и OMV распорядился установить Владимир Путин. Ограничений должна будет придерживаться компания «Газпром», говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.