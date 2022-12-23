Казань, 24 декабря, 2022, 02:15 — ИА Регнум. В Конституцию Татарстана внесены поправки, в соответствии с которыми руководитель региона больше не будет называться президентом. Должность заменят на главу, соответствующее решение принято депутатами Госсовета Татарстана.

Kremlin.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

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Наименование должности изменится только после того, как пост президента покинет нынешний руководитель региона Рустам Минниханов, так как он избирался именно на этот пост. По решению народных избранников следующего главу Татарстана также будут называть «раис» — это слово переводится с арабского языка как «председатель, начальник».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству отозвали законопроект по внесению поправок в конституцию региона, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на главу. Причиной стало то, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.