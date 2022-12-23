Москва, 24 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал журналистам 23 декабря, когда появится новый единый учебник по истории. В школьном издании будут учтены все исторические события, в том числе и спецоперация по освобождению Донбасса.

ИА REGNUM Учебники

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Архитектура нового учебника, по словам Кравцова, может появиться уже в первые два месяца 2023 года.

Министр уточнил, что учебник будет создан на основе учебников, которые уже есть, но с учётом новых событий, которые произошли в этом году: начало СВО, присоединение новых территорий.

«Рассчитываю, что создание учебника займёт год, но не исключаю, что он будет готов раньше. Авторский коллектив определит рабочая группа под руководством Владимира Мединского«, — сказал Сергей Кравцов.

Новое издание будет постепенно поступать в российские школы.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы нового единого школьного учебника по истории должны уделить основное внимание рассказам о героях и выдающихся личностях России от древнейших времен до наших дней. Об этом 20 декабря сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.