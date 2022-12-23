Сантьяго, 24 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Более суток пожарные пытаются ликвидировать пламя, которое перекидывается с одного жилого дома на другой в чилийском городе Винья-дель-Мар. Власти ищут виновников возгорания.

Пожар

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Пожаром уничтожены более ста домов, горят также автомобили. Из-за ЧП пострадали 30 человек, погибли двое. В соцсетях опубликованы кадры с места пожара, на них видно, как сильно бушует пламя.

В Винья-дель-Мар экстренно выехал президент Чили Габриэль Борич. Он намерен во что бы то ни стало найти людей, по вине которых начался пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Кемерове загорелся частный дом престарелых. Погибли 13 человек.