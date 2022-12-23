Кемерово, 24 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. После пожара в частном доме престарелых в Кемерове во всех аналогичных учреждениях пройдут проверки. Об этом написал 24 декабря в своём телеграм-канале глава региона Сергей Цивилёв.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

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По его распоряжению проверки должны завершить в недельный срок. Особенно внимательно будут проверяться частные учреждения.

«Страшная трагедия произошла сегодня ночью в частном доме престарелых в Кемерове. По последним данным, погибло 13 человек. Все оперативные службы работают на месте», — отметил глава Кузбасса, выразив соболезнования родным и близким погибших.

По информации экстренных служб, двоих постояльцев удалось спасти, они госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме престарелых начался ночью 24 декабря. В здании на тот момент находилось 20 человек. Причиной пожара предварительно называли нарушения при эксплуатации печи. Известно также, что здание принадлежало пастору Андрею Смирнову и использовалось для благотворительных целей — там размещали и кормили нуждающихся.