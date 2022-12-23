Киев, 24 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала об их первой реакции на начало специальной военной операции России по освобождению Донбасса в феврале 2022 года. Интервью с первой леди киевского режима вышло в английской газете The Financial Time.

President.gov.ua Елена Зеленская

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Зеленская вспоминает, что, когда она утром проснулась, муж уже был в костюме и галстуке. На её вопрос: «Что происходит?» он ответил: «Началось».

Она быстро собрала сумку и укрылась с детьми в бункере. После этого их доставили в «секретное место».

Елена Зеленская призналась, что начало спецоперации не было для них сюрпризом.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало.