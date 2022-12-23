Кемерово, 24 декабря, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Частный дом в Кемерове, где погибли пожилые люди, по факту был Домом милосердия. Людей в нём принимали бесплатно, помимо крова им предоставляли питание, сообщили региональные СМИ.

33.mchs.gov.ru На месте пожара

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Благотворительностью занимался пастор Евангельской Христианской Церкви Андрей Смирнов. В Доме милосердия принимали всех, кто нуждался в крыше над головой. В день пожара в здании находились 20 человек.

Накануне в доме устанавливали второй котёл отопления, это могло стать причиной возгорания. На момент прибытия пожарных кровля здания была полностью в огне. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Его тушение затруднило то, что пожарные поздно получили информацию о ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, частный дом престарелых на улице Таврической в Кемерове загорелся ночью 24 декабря. В пожаре погибли 13 человек.