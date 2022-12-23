Киев, 24 декабря, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря поставил дипломатам страны восемь главных задач на 2023 год. При этом он ни слова не сказал о намерении сесть за стол мирных переговоров с Москвой. Текст главы киевского режима опубликован на официальном сайте.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина. Владимир Зеленский в роли президента

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Одной из первоочередных задач Зеленский назвал переговоры по вступлению страны в Евросоюз. Далее в планах — подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.

Акцентировал внимание он и на обеспечении обороны страны — договорах о поставках Украине западного вооружения, восстановлении энергетики в стране.

О России Зеленский упомянул в свете усиления санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и блокировки российских активов.

Завершил послание президент восьмым пунктом, в котором призвал поддерживать украинцев по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, член совета Федерации Григорий Карасин заявил, что европейские и американские политики, которых беспокоит конфликт на Украине, в конце концов принудят Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.