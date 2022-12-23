Кемерово, 24 декабря, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Началась проверка причин и обстоятельств пожара в частном доме престарелых в Кемерове, в котором погибли 13 человек. Прокуратура Кузбасса намерена выяснить, соблюдались ли в здании требования пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

21.mchs.gov.ru Пожар в Чувашии

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«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин», — отметили в прокуратуре.

Ведомство намерено взять под контроль расследование причин и обстоятельств трагедии. По итогам проверки будут приняты решения.

Как сообщало ИА REGNUM, частный дом престарелых в Заводском районе в Кемерове загорелся ночью 24 декабря. Предварительно причиной пожара называются ошибки, допущенные при эксплуатации печи. Выгорел весь второй этаж здания.