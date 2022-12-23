Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Жилой дом в Кемерове, где нелегально размещали пожилых людей, загорелся из-за ошибок при эксплуатации печи. Такую причину пожара назвали в правоохранительных органах.

Moscow.mchs.ru Ликвидация пожара

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Из-за нарушений в системе отопления выгорел полностью второй этаж здания. Сообщается об одиннадцати погибших. Всего на втором этаже размещались 20 пожилых людей. Судьба семи человек остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме на улице Таврической начался ночью 24 декабря. Позже выяснилось, что здание использовалось как дом престарелых, но его владельцы не имели разрешительных документов на оказание таких услуг.