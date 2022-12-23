Полтава, Украина, 24 декабря, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятников генералам Алексею Зыгину, Николаю Ватутину и русскому классику Александру Пушкину. Об этом сообщил телеграм-канал «Полтавщина».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Пушкин

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За решение демонтировать памятники генералам проголосовали 20 депутатов, за снесение памятника Пушкину — 15. Решение в результате принято не было.

«Результаты поименного голосования будут немножко позже. Но однозначно поблагодарить за проваленные голосования стоит фракцию «Слуга народа», которая покинула заседание», — уточняет «Полтавщина».

Как сообщало ИА REGNUM, памятники Пушкину и Суворову снесли в городе Тульчине Винницкой области.