Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Данные о погибших в доме престарелых в Кемерове, где 24 декабря произошёл пожар, изменились. По данным ГУ МЧС по региону, количество жертв увеличилось до девяти человек.

33.mchs.gov.ru На месте пожара

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Ранее сообщалось о семи погибших и двоих пострадавших. Частный дом престарелых находился на улице Таврической и работал без разрешительных документов на оказание услуг по содержанию пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание потушили. Огнём было охвачено 180 кв. м.