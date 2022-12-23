Под Артемовском уничтожен режиссёр студии «Квартал 95» Олег Бобало
Бахмут, ДНР, 24 декабря, 2022, 00:31 — ИА Регнум. СМИ и телеграм-канал сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало. Он воевал на стороне киевских боевиков.
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Сообщение о смерти Бобало распространили 23 декабря. Подробностей нет.
Олег Бобало был режиссером, снял много фильмов, в том числе короткометражный фильм «Как казаки», где снимались супруги Зеленские.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики используют крыши высотных зданий города Артёмовска в Донецкой Народной Республике для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны, рассказал 23 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.