Бахмут, ДНР, 24 декабря, 2022, 00:31 — ИА Регнум. СМИ и телеграм-канал сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало. Он воевал на стороне киевских боевиков.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Читайте также: Боевики ВСУ оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов в Артёмовске

Сообщение о смерти Бобало распространили 23 декабря. Подробностей нет.

Олег Бобало был режиссером, снял много фильмов, в том числе короткометражный фильм «Как казаки», где снимались супруги Зеленские.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики используют крыши высотных зданий города Артёмовска в Донецкой Народной Республике для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны, рассказал 23 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.