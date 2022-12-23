Москва, 24 декабря, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Член совета Федерации Григорий Карасин заявил, что европейские и американские политики, которых беспокоит конфликт на Украине, в конце концов принудят президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Своё мнение глава комитета СФ по международным делам высказал 23 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из к/ф: «Ржевский против Наполеона». рМарюс Вайсберг. 2012. Россия. Украина Зеленский в роли Наполеона

Читайте также: Песков рассказал, какую информацию получает Путин о ходе спецоперации

По мнению сенатора, на Западе не скрывают своей озабоченности затянувшейся ситуацией и высказывают в связи с этим опасения.

«Чувство опасения и озабоченности в Европе и в Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики всё-таки поднимут голову, скажут: «Давайте Зеленского всё-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», — признал Карасин и добавил, что есть на Западе политики, которые оценивают реальность и осознают перспективы столкновения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает «искаженную информацию» о ходе спецоперации.