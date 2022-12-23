Донецк, 24 декабря, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины запустили по Донецку 15 ракет РСЗО. Об этом сообщил 23 декабря совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Читайте также: Обстрел гостиницы в Донецке ВСУ произвели по наводке — депутат Госдумы

Снаряды выпущены по Киевскому району Донецка и населённому пункту Тоненькое в 20:40 по местному времени.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 20:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — сообщили в СЦКК.

Также ВСУ обстреливали населённые пункты Щербиновка, Дружба и Майорск. По этим направлениям было выпущено 10 снарядов калибра 152 мм и 8 — калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в результате обстрела Донецка были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.