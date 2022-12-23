Париж, 23 декабря, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил опасение в связи с напряженностью на Южном Кавказе, говорится в сообщении резиденции.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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По информации Елисейского дворца, Макрон призвал коллегу обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азербайджане обострилась в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями по разработке рудных месторождений в регионе.