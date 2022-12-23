Макрон с Алиевым обсудили ситуацию на Южном Кавказе по Лачинскому коридору
Париж, 23 декабря, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил опасение в связи с напряженностью на Южном Кавказе, говорится в сообщении резиденции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Азербайджан
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По информации Елисейского дворца, Макрон призвал коллегу обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азербайджане обострилась в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями по разработке рудных месторождений в регионе.